Стало известно, на что Британия готова ради Украины Кэмерон: Лондон готов помочь Берлину с поставкой ракет Taurus Киеву

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Ракета Taurus

Лондон готов помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Киеву, сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung. Он добавил, что Великобритания может рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей Киеву ракет Storm Shadow.

Мы намерены тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами по этому и всем другим вопросам, чтобы помочь Украине, — заявил Кэмерон.

Ранее британская газета Guardian сообщила, что Лондон усилил давление на канцлера Германии Олафа Шольца с требованием передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Случилось это, несмотря на утечку секретной информации из «Люфтваффе». Как заявили инсайдеры издания из Минобороны Британии, утечка информации из бундесвера, конечно, досадна, но существенного и серьезного значения не имеет.

Военный эксперт Алексей Леонков назвал немецкие Taurus хитроумным оружием, способным обойти российскую систему противовоздушной обороны. По его мнению, первой ареной для их применения станет зона военной операции на Украине. При этом Леонков добавил, что ВСУ могут научиться использовать ракеты в качестве дронов самолетного типа.