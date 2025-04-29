Стало известно, может ли россиянин стать новым папой римским Епископ Дубинин назвал нереалистичным избрание россиянина папой римским

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Николай Дубинин

Избрание папой римским кого-то из Католической церкви в России нереалистично, заявил вспомогательный епископ Римско-католической Архиепархии Божией Матери Николай Дубинин. По его словам, которые приводит РИА Новости, уже несколько веков главу католиков избирают из числа кардиналов, а в России таких нет.

Он напомнил, что на папский трон может быть избран любой неженатый католик мужского пола — как мирянин, так и представитель духовенства. При этом это не зависит от степени рукоположения.

Но на практике папу выбирают из числа кардиналов и, соответственно, участников конклава — то есть из самых заслуженных, достойных и, как правило, известных людей в Церкви. Среди католического духовенства в России кардиналов на данный момент нет, — пояснил Дубинин.

Он добавил, что титул кардинала присваивает только папа римский, поэтому до выборов главы католиков новых кардиналов в мире не появится. Соответственно, никто из России участвовать в конклаве не сможет.

Ранее стало известно, что собрание кардиналов, на котором будет избран новый папа римский, начнется 7 мая в Ватикане. Отмечается, что конклав будет проходить в Сикстинской капелле, в голосовании примут участие 135 кардиналов. Предыдущий папа римский Франциск умер 21 апреля.