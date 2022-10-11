Стало известно, могут ли страны ЕС реэкспортировать нефть из России Представитель ЕК заявил, что страны Евросоюза не могут реэкспортировать российскую нефть

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Страны Евросоюза, которые получили возможность временно продолжать импортировать российскую трубопроводную нефть, не могут реэкспортировать ее в другие страны ЕС или в третьи страны, сообщил представитель Еврокомиссии Даниэль Шеридан Ферри. По его словам, которые приводит РИА Новости, это делается для того, чтобы гарантировать равную ситуацию странам — членам ЕС.

Страны ЕС, которые [временно] импортируют российскую трубопроводную нефть или нефтепродукты, не могут их реэкспортировать, — сказал представитель ЕК.

Ранее представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что Венгрия и Сербия договорились о сооружении нефтепровода, благодаря которому в эти страны будет поступать российское топливо из нефтепровода «Дружба». По его словам, сейчас Сербия получает основной объем нефти по трубопроводу из Хорватии, однако в будущем это станет невозможным из-за введенных санкций. Новый нефтепровод позволит Сербии получать более дешевую нефть марки Urals.

6 октября Европейский союз официально утвердил восьмой пакет санкций против России. Новые ограничения включают в себя запрет на импорт товаров из РФ на сумму €7 млрд, экспорт в Россию угля, электронных компонентов для оружия, а также запчастей для авиации и химических веществ. Рестрикции также предусматривают введение потолка цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года).