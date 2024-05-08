Стало известно мнение французов о поддержке Украины Журналист Нэан: французы устали от поддержки Украины

Фото: МО Украины

Жители Франции устали от того, что Париж поддерживает Украину в ущерб интересам своих граждан, сообщила в интервью ТАСС шеф-редактор агентства International Reporters Кристель Нэан, которая работает в Донбассе. Она отметила, что в стране не хватает денег на развитие инфраструктуры, больниц и школ, пенсии и выплаты на детей.

Мы видим, что все больше людей устали от поддержки Францией Украины, — заявила Нэан.

Она подчеркнула, что ситуация во французских больницах катастрофическая. По ее словам, люди умирают, потому что по восемь часов ждут врача в то время, как миллиарды выделяются для поддержки Украины. Журналистка заявила, что подобное стечение обстоятельств — ненормальное.

Ранее военный эксперт член-корреспондент академии военных наук Александр Бартош предположил, что Париж может отправлять на Украину французских кадровых военных под видом бойцов Иностранного легиона. По его мнению, таким образом президент Пятой республики Эммануэль Макрон надеется избежать ответственности за их возможную гибель.

До этого бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что Франция отправила солдат из Иностранного легиона на Украину. По его словам, военные, набранные из 3-го французского пехотного полка, развернуты в Славянске.