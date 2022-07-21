Стало известно мнение финнов о заборе на границе с Россией Строительство забора на границе с Россией поддержали только 36% граждан Финляндии

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Строительство забора на границе Финляндии и России поддержали только 36% финнов, пишет «Фонтанка» со ссылкой на данные опроса. Уточняется, что против выступили 38%, а не готовы ответить — 26% граждан. По информации издания, исследование проводилось в июне, участие в нем приняли тысяча человек.

Также сообщается, что за строительство забора высказалось больше мужчин, чем женщин. Особую поддержку возведению заграждения выразил электорат «Истинных финнов». Негативно к этой идее относятся сторонники «Зеленых» и Союза левых сил.

В начале июля президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил поправки к закону о погранохране, которые позволяют установить дополнительные заграждения на границе с Россией. В МВД страны считают, что изменения в нормативном акте повысят готовность Хельсинки к «дестабилизирующим» ситуациям.

Решение финского лидера оценила представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале дипломат поинтересовалась у него, из какого материала местные власти будут возводить приграничные заграждения.