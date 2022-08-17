Стало известно местонахождение турбины для «Северного потока» СМИ: турбина для «Северного потока» находится в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур

Турбина, необходимая для полноценной работы газопровода «Северный поток», находится в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур, сообщает агентство DPA. По словам представителя компании Siemens Energy, турбина опломбирована и готова к эксплуатации.

В случае согласования всех вопросов агрегат планируют перевезти с помощью автомобильного транспорта, — говорится в сообщении агентства.

Ранее «Газпром» заявил, что антироссийские санкции мешают получить турбину Siemens. Российская компания отметила, что на компрессорной станции (КС) «Портовая» в рабочем состоянии есть лишь один из шести газоперекачивающих агрегатов, мощность которого позволяет передавать не более 33 млн кубометров в сутки. Из-за этого пришлось значительно сократить газовые поставки в Европу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что «Газпром» очень хотел бы вернуть турбину. Однако, по его словам, важно увидеть юридическое подтверждение, что агрегат не находится под санкциями. Он подчеркнул, что словесных обещаний от Евросоюза недостаточно.

В ответ на это канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Россия должна прекратить использовать «иллюзорные аргументы» и наконец забрать газотурбинный двигатель Siemens для «Северного потока — 1», который полностью готов к поставке. Он напомнил, что лично позаботился о том, чтобы все смогли увидеть агрегат и понять, что он готов к работе.