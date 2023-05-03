Стало известно, куда Зеленский направился из Финляндии NOS: президент Украины Владимир Зеленский посетит Нидерланды, он находится в пути

Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский посетит с визитом Нидерланды. В настоящее время он уже находится на пути в королевство. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Предполагается, что за время посещения страны Зеленский выступит в Гааге с речью, посвященной правосудию. Полный график политика пока неизвестен.

По информации NOS, это первый визит Зеленского в Нидерланды в статусе президента республики.

Ранее РИА Новости сообщило, что президент Украины завершил свой визит в Финляндию, где принял участие в саммите стран Северной Европы, и покинул страну в неизвестном направлении.

При этом телеканал NTV сообщал, что Владимир Зеленский посетит с визитом Германию 13 мая. 14 мая он проведет встречу с немецким канцлером Олафом Шольцем. Также, по сведениям канала, украинскому президенту вручат международную премию имени Карла Великого.