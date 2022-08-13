Стало известно, куда уехал Порошенко Порошенко заметили в аэропорту в Варшаве

Фото: Petro Poroshenko/via Global Look Press

Петр Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко был замечен в аэропорту в Варшаве, сообщает украинское издание Vesti, подкрепляя информацию фотографиями. На кадрах видно, как украинский политик в сопровождении супруги Марины и охранников передвигается по территории аэропорта с бутылкой вина в руках.

Также появилось видео, на котором в аэропорту, предположительно, запечатлен именно бывший украинский президент.

Петр Порошенко смог уехать с Украины в конце мая лишь с третьей попытки. Он обратился к действующем украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ему выезд из страны и указал, что у него есть законные основания покинуть территорию Украины.

В начале июня в Сети появилось видео с Порошенко, разгуливающим по Лондону. На кадрах, распространенных в интернете, видно, как он спокойно прогуливается по улицам британской столицы в сопровождении неизвестной девушки.

Петр Порошенко является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014–2015 годах. Дело было возбуждено по статьям «Финансирование терроризма», «Государственная измена» и «Создание террористической организации».