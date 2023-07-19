Стало известно, куда будут наступать украинские войска WSJ: военные Украины планируют двигаться на юг после неудач на восточном направлении

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины планируют двигаться на юг после неудачи на восточном направлении, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в армейских кругах. По данным издания, ситуация на фронте для украинцев осложнилась после прорыва Каховской ГЭС.

Капитан ВСУ Анатолий Харченко и его люди готовятся к более постепенному продвижению по плоской местности на юге, — сообщается в публикации.

В ходе продвижения ВСУ используют Бангалорские торпеды, поставленные западными партнерами. Они представляют собой столбы с зарядами взрывчатки, способные обезвреживать минные заграждения, установленные российской армией, пишет WSJ.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее заявил, что украинские военные сменили наступательную тактику на Запорожском направлении. По его словам, солдаты небольшими группами «вгрызаются» в первую линию обороны ВС РФ, используя быстрые внедорожники и бронированные пикапы. В свою очередь российские войска оперативно купируют и отбивают атаки ВСУ, отметил Рогов. Он также заявил, что провальные попытки организовать контрнаступление вынудили Украину начать перегруппировку войск и подтягивать резервы.