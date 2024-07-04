Стало известно, кто защитит Зеленского от любого переворота Военэксперт Матвийчук: от националистов «Азова» Зеленского защитят морпехи США

Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Корпус морской пехоты США

От представителей националистического батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) президента Украины Владимира Зеленского защитят морпехи США, заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он считает, что у «азовцев» просто не хватит сил для организации военного переворота.

У "азовцев" не хватит сил для организации военного переворота на Украине. Им придется снять части с линии фронта, идти в Киев, но в Киеве сидят части и подразделения, сформированные под контролем инструкторов НАТО, спецслужб США и Британии. Там сидит морская пехота США, — пояснил Матвийчук.

Эксперт уверен, что США и Великобритания попытаются предотвратить любой переворот на Украине. Он добавил, что это касается в том числе вероятного восстания националистов.

США и Британия попытаются предотвратить любой переворот на Украине, в том числе с участием националистов, — заключил эксперт.

Политолог Александр Асафов ранее выразил мнение, что среди украинского общества наблюдается нестабильность, однако для начала революции необходим сильный лидер. Он также добавил, что сейчас страна находится под внешним управлением США, которых устраивает нынешняя администрация для реализации своих планов.