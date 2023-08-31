Стало известно, кто заменит Уоллеса на посту министра обороны Британии FT: Лондон заменит уволившегося Уоллеса министром энергетики

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Грант Шэппс

Преемником Бена Уоллеса на посту главы Минобороны Британии может стать действующий министр энергетики Грант Шэппс, сообщает Financial Times, ссылаясь на источники в кабмине. Собеседники журналистов назвали Шэппса фаворитом премьер-министра Риши Сунака, однако признали, что сам он может отказаться от должности.

В числе потенциальных кандидатов, как пишет FT, также значатся главный секретарь казначейства Джон Глен и министр канцелярии аппарата правительства Джереми Куин. Последний в прошлом занимал пост младшего министра по оборонным закупкам.

Решение будет принято уже в ближайшее время. По данным журналистов, Сунак готов назначить нового министра обороны уже в четверг, 31 августа.

Ранее стало известно, что Уоллес решил оставить пост министра обороны. По словам политика, работа наносила «личный ущерб» ему и его семье. Уоллес был приверженцем поставок вооружения на Украину. При нем Лондон передал Киеву танки Challenger 2, бронебойные боеприпасы с сердечником из обедненного урана, а также различные ракетные системы. Кроме того, команда Уоллеса помогала украинскому командованию в разработке плана контрнаступления, которому ВСУ следуют до сих пор.