Стало известно, кто заменит Резникова на посту министра обороны Украины Железняк: новым министром обороны Украины может стать Рустем Умеров

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Алексей Резников

Новым министром обороны Украины может стать нынешний глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, Алексей Резников, который сейчас занимает этот пост, покинет его в первых числах сентября. В последующем его назначат послом в Великобритании.

Насколько это точно? Ну современная кадровая политика умеет поражать, но уже вчера с утра о такой ротации предупредили посольства. По меньшей мере некоторые, — написал Железняк.

О том, что Резников уходит с поста министра обороны Украины, объявлялось еще в феврале. Глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия тогда заявил, что военное ведомство возглавит нынешний руководитель военной разведки Кирилл Буданов, а Резникова переведут на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества.

В украинских СМИ в последнее время участились сообщения об отставке главы оборонного ведомства. В августе их прокомментировал и сам Резников. Он отметил, что решения такого рода принимает президент страны Владимир Зеленский.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник ранее сообщил, что министр стал токсичной фигурой для киевских властей из-за коррупционного скандала, связанного с закупкой продуктов для военных. Поэтому, по его словам, власти решили удалить его за рубеж, назначив послом в Великобритании.