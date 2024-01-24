Стало известно, кто возглавит МИД Молдавии после отставки Попеску Вице-спикер правительства возглавит МИД Молдавии после отставки Попеску

Фото: Parlamentul Republicii Moldova

Михаил Попшой

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) возглавит вице-спикер парламента страны Михаил Попша, сообщил премьер республики Дорин Речан. Он также рассказал о планах переименовать ведомство. По словам политика, МИДЕИ станут называть МИД, а делами европейской интеграции займется новое министерство, передает ТАСС.

Со следующей недели Министерство иностранных дел возглавит вице-спикер парламента Михай Попшой. Министерство европейской интеграции возглавит нынешний госсекретарь МИДЕИ Кристина Герасимов, — сообщил Речан.

Ранее сообщалось об отставке министра иностранных дел Нику Попеску. Глава ведомства заявил, что также покидает пост вице-премьера. О причинах своего решения он не сообщил. Отставка главы МИД Молдавии произошла на фоне распространившейся в СМИ информации о перестановках в правительстве. Портал deschide.md писал, что Попеску станет главным переговорщиком с Евросоюзом.

В России тем временем в отставку ушел руководитель Управления программ содействия Федеральной службы безопасности генерал Василий Дворников. По словам источников, он решил выйти на пенсию после 20 лет службы.