Андрей Гайнутдинов

Стало известно, кто в Грузии подпишет закон об иноагентах вместо президента Спикер парламента Грузии собирается сам подписать закон об иноагентах

29 мая 2024 в 11:33

Фото: Mäjilis of the Parliament of the Republic of Kazakhstan/CC BY 4.0 /licenses/by/4.0ia Commons

Шалва Папуашвили