Стало известно, кто в Грузии подпишет закон об иноагентах вместо президента Спикер парламента Грузии собирается сам подписать закон об иноагентах

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Шалва Папуашвили

В Грузии председатель парламента Шалва Папуашвили собирается самолично подписать принятый закон об иностранных агентах вместо президента страны Саломе Зурабишвили, заявил он в ходе пресс-конференции. Как передает ТАСС, спикер законодательного органа не ожидает, что глава государства подпишет этот документ.

Закон [об иноагентах] вчера же отправили в администрацию президента. Сейчас мы ожидаем подпись. Понятно, что с большой степенью вероятности она (Саломе Зурабишвили. — NEWS.ru) не подпишет его. Соответственно, этот закон подпишу я, — сказал Папуашвили.

Ранее парламент Грузии большинством голосов преодолел вето Зурабишвили на закон об иностранных агентах. Спикер Шалва Папуашвили отметил, что 84 депутата проголосовали за принятие закона, четыре выступили против.

После этой новости манифестанты вышли к зданию парламента Грузии. На акцию пришли сотни протестующих. Они размахивали флагами Грузии и Евросоюза. Парламент охраняли сотрудники полиции.

Позже президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила по видеосвязи перед участниками акции против закона об иноагентах. Она поддержала митингующих и призвала начать подготовку к парламентским выборам, которые запланированы на 26 октября.