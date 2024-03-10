Стало известно, кто уже начал зарабатывать на восстановлении Украины Bloomberg: иностранные компании начали работы по восстановлению Украины

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Мариуполь. Жилой дом, разрушенный в результате обстрела

На Украине начинают работать некоторые зарубежные фирмы, занимающиеся восстановлением пострадавшей инфраструктуры, сообщает Bloomberg. Компании из разных стран усиливают свое присутствие, чтобы получить заказы на работу в будущем.

Восстановление Украины, по мнению аналитиков, станет «крупнейшей инвестиционной возможностью». По крайней мере, уточняют они, со времен Второй мировой войны.

Учитывая, откуда пойдут деньги, американские и европейские компании, скорее всего, получат львиную долю контрактов, когда они поступят. Но тем временем Турция вырывается вперед, — пишет агентство.

Ранее стало известно, что западные правительства и руководители крупнейших компаний готовятся к масштабному восстановлению Украины после окончания спецоперации. По данным Европейского инвестиционного банка, на восстановление страны может потребоваться более триллиона долларов. Ряд частных инвесторов уже вкладывают средства в Украину: например, турецкие компании восстанавливают мосты и дороги, поставляя генераторы энергии и мобильные больницы.

Для восстановления инфраструктуры потребуется около 3,5 млн тонн стали в течение 5–10 лет. Компания Metinvest заявила о готовности удовлетворить этот спрос. Вместе с этим оборонный концерн Rheinmetall планирует создать предприятие по производству артиллерийских боеприпасов. Fixit хочет настроен производство строительных материалов, а Bayer инвестирует в производство семян.