Стало известно, кто повлиял на решение Орбана по Украине Politico: Орбан поменял решение по Украине после встречи с Макроном и Мелони

Фото: Annegret Hilse / SVEN SIMON/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поменял свое решение по выделению ЕС Украине €50 млрд после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и своей итальянской коллегой Джорджей Мелони, сообщает Politico. При этом Мелони несколько месяцев работала над тем, чтобы уговорить Орбана не накладывать вето на подобные решения ЕС.

Она несколько раз пыталась стать мостом [между ЕС и Орбаном], и складывается впечатление, что в этот раз у нее получилось, — заявил источник.

В середине декабря венгерский премьер-министр Виктор Орбан заблокировал поправки в бюджет ЕС на 2024–2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Орбан заявил, что готов снять вето на предоставление финансирования в обмен на доступ к средствам из европейских фондов.

Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС на саммите «кнутом» уговорили Орбана согласиться на передачу Украине €50 млрд. По данным The Guardian, Будапешт «ничего не получил» в обмен на предоставление главам стран Евросоюза согласия на передачу Украине финансовой помощи.

Тогда отмечалось, что Евросоюз может саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. Как отмечается, Брюссель намерен в случае необходимости ударить по «экономическим слабостям» Будапешта.