Стало известно, кто пострадает от вывода войск США из Европы Аналитик Харрис: от вывода войск США первыми пострадают Польша и страны Балтии

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

От сокращения присутствия войск США в Европе в первую очередь пострадают страны Балтии и Польша, сообщает Politico со ссылкой на научного сотрудника организации «Совет по международным отношениям» по вопросам Европы и внешней политики США Бена Харриса. Аналитик отметил, что в конечном итоге действия американской стороны могут ослабить безопасность Европы в целом.

Частичный вывод войск, скорее всего, начнется с тех американских подразделений, которые были развернуты с февраля 2022 года в рамках программы НАТО «Расширенное передовое присутствие», — уточнил Харрис.

Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты могут вывести 10 тысяч своих военнослужащих из стран Восточной Европы. Это половина от тех военных, которые были направлены в Европу из США в 2022 году. Этот вопрос пока находится в стадии обсуждения. В 2022 году США отправили в страны, граничащие с Украиной, около 20 тысяч военных. Перспектива вывода американских военных усиливает опасения европейцев по поводу «отказа США от своих старых союзников».

До этого сообщалось, что армия США втайне рассматривает возможность сокращения личного состава на 90 тысяч человек — это приведет к уменьшению численности войск до 360 тысяч человек. Решение могут принять на фоне призывов министра обороны США Пита Хегсета сократить бюджет Пентагона на 8% и переключить внимание с Европы на борьбу с терроризмом.