Стало известно, кто побеждает на выборах в Польше На выборах в Польше после подсчета трети голосов побеждает оппозиция

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правящая в Польше партия «Право и справедливость» по итогам подсчета более трети голосов смогла набрать порядка 40%, сообщает РИА Новости. В то же время оппозицию поддержали более 50% избирателей.

Оппозиционная «Гражданская коалиция», которую возглавляет экс-глава Европейского совета и бывший премьер-министр Дональд Туск, получает 26,4%. При этом в совокупности с потенциальными союзниками, центристским «Третьим путем» и «Левыми» (14% и 8 % соответственно), оппозиция близка к результатам, которые позволят ей сформировать правительство.

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что Польше грозит гражданская война из-за парламентских выборов. По его мнению, выборы могут закончиться бунтом, возможно с применением оружия.

Ранее сообщалось, что в центре Варшавы 1 октября прошло массовое антиправительственное протестное шествие. Акцию организовал Туск. Оппозиция обвинила власти в нарушениях закона, стремлении вывести страну из ЕС, коррупции и ограничении прав женщин. Организаторы назвали демонстрацию «Марш миллиона сердец». Она проходила ровно за две недели до очередных парламентских выборов в республике. В протестном марше участвовали не только жители Варшавы, но и других польских городов.