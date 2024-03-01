Представители ФРГ, Франции и Европейского центрального банка (ЕЦБ) больше всех обеспокоены ответными действиями России на конфискацию замороженных активов, информирует Bloomberg со ссылкой на источники. По мнению агентства, они опасаются влияния на финансовую стабильность и статус евро как резервной валюты.Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявлял о поручении для лидеров стран "Большой семерки" изучить возможность конфискации активов РФ с юридической и финансовой точки зрения, уточнили источники агентства.