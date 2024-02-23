Стало известно, кто не дает Евросоюзу отказаться от российского газа Bloomberg: Нидерланды не могут отказаться от газа из РФ из-за TotalEnergies

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Входящие в состав Европейского союза Нидерланды не могут отказаться от российского СПГ из-за контракта французской нефтегазовой компании TotalEnergies с проектом из РФ «Ямал СПГ», сообщает Bloomberg. Из-за этого Нидерланды не могут прекратить импорт российского топлива.

Долгосрочный контракт на поставку СПГ между TotalEnergies SE и российским поставщиком [«Ямал СПГ»] стал неудобным препятствием на пути обещания правительства Нидерландов. Они должны были прекратить импорт топлива из России, — сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что главными европейскими покупателями сжиженного природного газа из России по итогам 2023 года стали Испания и Бельгия, на которые пришлось почти три четверти всех поставок в ЕС, следует из данных европейской статистики. Замыкают тройку лидеров Нидерланды.

Агентство Eurostat сообщало, что в 2023 году страны Евросоюза закупили российскую нефть и газ на общую сумму €30 млрд, несмотря на введенные Западом санкции. В то же время за прошедший период произошло сокращение товарооборота между Россией и Евросоюзом.