Стало известно, кто будет командовать беспилотниками ВСУ МО Украины: Сухаревский стал новым командующим Силами беспилотных систем ВСУ

Фото: МО Украины

Министерство обороны Украины назначило нового командующего Силами беспилотных систем ВСУ. В пресс-службе ведомства уточнили, что им стал полковник Вадим Сухареский.

Известно, что в феврале 2024 года Сухаревский был назначен на пост одного из заместителей главкома ВСУ Александра Сырского. Тогда же силы беспилотных систем были сформированы как отдельный род войск в ВСУ указом президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что военнослужащие Росгвардии ликвидировали свыше 100 беспилотников Вооруженных силы Украины с начала 2024 года. Речь идет о дронах, перехваченных в приграничных регионах РФ. Помимо этого, служащие соединения по охране важных государственных объектов задержали более 50 нарушителей пропускного или внутриобъектного режимов.

До этого командир боевой машины РСЗО БМ-21 «Град» 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным Саня-Саня рассказал, что Вооруженные силы Украины стали выпускать «стаи» дронов против артиллерии. По его словам, тактику «охоты» ВСУ применяют на Купянском направлении.

Тем временем врио губернатора Курской области Алексей Смирнов известил, что ВСУ за день выпустили по региону 15 беспилотников. Все дроны были уничтожены или обезврежены, пострадавших нет, повреждения получила сельхозтехника.