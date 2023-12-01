Стало известно, кому может навредить блокада на границе Польши и Украины Bild: блокада на границе Украины и Польши представляет угрозу для автопрома ФРГ

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Скопление грузовиков на украино-польской границе представляет угрозу для автомобильной промышленности Германии, сообщает BIld со ссылкой на источники. Помимо этого, проблемы могут возникнуть и в вопросе поставок немецких электрических кабелей.

По данным издания, свои опасения выразила и Украина. Они связаны с возможными перебоями в поставках топлива для ВСУ.

Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их украинским коллегам, восстановить прежний порядок лицензирования коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные транспортным компаниям с Украины после 24 февраля 2022 года. По причине забастовки на границе образовались многокилометровые очереди из большегрузов. По данным Государственной погранслужбы Украины от 24 ноября, в очереди на въезд на территорию страны находилось порядка 3700 грузовиков.

До этого экс-посол Киева в США Валерий Чалый заявил, что Украина должна подать в суд на Польшу из-за блокады украинских перевозчиков. По словам дипломата, Киев потерпит огромные убытки по вине Варшавы.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что Польша, поддерживая Украину в конфликте с Россией, стремится обеспечить свое господство на территории региона. Медведев также полагает, что значительный приток украинских беженцев и отказ от российских энергоносителей будут и дальше ухудшать социально-экономическое положение Польши и больно бить по карману миллионов рядовых поляков.