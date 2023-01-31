Стало известно, кому достанутся вырученные за продажу «Челси» миллиарды

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Британское правительство готово передать 2,3 млрд фунтов стерлингов, вырученные за продажу «Челси», на поддержку Украины, сообщает The Telegraph. По данным газеты, осталось получить окончательное одобрение от Евросоюза.

Абрамович оповестил о продаже «Челси» 2 марта. Официально сделка была совершена 26 мая. Команда отныне принадлежит консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Сумма сделки составила около €5 млрд. Абрамович не получил эти средства, так как его активы на территории Великобритании были заморожены.

Абрамович купил «Челси» в 2003 году. За это время команда пять раз становилась чемпионом Англии, пять раз — обладателем Кубка Англии, три раза — обладателем Кубка английской лиги и два раза — Суперкубка страны, два раза — победителем Лиги чемпионов (2012-й, 2021-й) и Лиги Европы (2013-й, 2019-й). В прошлом году «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

После продажи фанаты английского футбольного клуба заявили, что любимый клуб начал рушиться. Многие британцы выразили мнение, что после решения властей «обокрасть» бизнесмена команду преследует проклятие. Некоторые написали в Twitter, что с уходом Абрамович «Челси» закончился.