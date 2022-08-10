Стало известно количество россиян, получивших визу для въезда на Украину Представитель МИД Украины Николенко: ни один из 112 россиян не получил визу с 1 июля

Фото: City News Moskva/Global Look Press

Ни один россиянин не получил украинскую визу с 1 июля, когда Киев ввел визовый режим с Россией, сообщил в эфире всеукраинского телемарафона представитель МИД Украины Олег Николенко. По его словам, которые приводит РИА Новости, на рассмотрении сейчас находятся 112 заявок на визу от россиян, которые проживают в странах ЕС.

На сегодня ни одной визы граждане РФ не получили, продолжается проверка, — сказал Николенко.

Он напомнил, что граждане РФ не имеют возможности подавать заявки на получение украинской визы с территории России из-за разрыва дипломатических отношений со стороны Киева.

Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин ранее сообщил, что Россия не собирается вводить визовый режим для граждан Украины в ответ на решение о выходе из соглашения 1997 года, позволяющего россиянам и украинцам совершать безвизовые поездки, хотя и анализирует последствия принятого Киевом решения выдавать визы россиянам. Между тем стало известно, что на сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с призывом запретить россиянам въезд на Украину на 50 лет, которая набрала более 25 тысяч голосов и подлежит рассмотрению президентом.