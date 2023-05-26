Стало известно количество иностранных наемников в рядах ВСУ Зампред СКР Кабурнеев заявил, что на стороне Украины более двух тысяч иностранных наемников

Фото: Министерство обороны Украины

На стороне Украины в боевых действиях участвует более двух тысяч иностранных наемников. В конфликте задействованы военные из 71 страны. Такую цифру привел первый заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Эдуард Кабурнеев в ходе совещания в Донецке, на котором также присутствовал глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу СКР.

Как уточняет издание, было проведено расследование о привлечении Украиной наемников из других стран к боевым действиям. Так, было установлено, что среди них есть 366 граждан Грузии, 234 наемника из США, 233 жителя Великобритании, а также 185 граждан Сирии и 70 — Канады. Кроме того, на стороне ВСУ участвуют граждане и других стран.

Депутат французского парламента Надеж Абоманголи ранее заявила об угрозе безопасности Франции из-за возвращающихся с Украины наемников. По ее словам, большая часть из них придерживается радикальных ультраправых взглядов, а в зоне боевых действий укрепляется в такой идеологии и получает опыт обращения с оружием.

В апреле Министерство обороны Латвии подтвердило присутствие латвийских военных на Украине. При этом в ведомстве уточнили, что те не участвуют в боевых действиях. Отмечается, что солдаты были направлены на выполнение вспомогательных функций, таких как охрана посольства Латвии на Украине и охрана грузов.