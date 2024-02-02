Стало известно, кого подозревают в кражах первых книг Пушкина в Европе The Times: книги Пушкина из библиотек в Европе могли украсть выходцы из Грузии

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Предполагается, что первые издания книг Александра Пушкина были украдены из европейских библиотек выходцами из Грузии для перепродажи в России, пишет газета The Times. Стоимость украденных артефактов, связанных с Пушкиным и другими русскими классиками превысила 2 млн евро. Оригиналы изданий заменены подделками, заявили в Берлинской государственной библиотеке.

Подделки изготовлены на высоком уровне. Необходимо использовать увеличительное стекло, чтобы распознать неточности, например мелкие точки в печати, неправильный штамп или другую бумагу, — сообщила пресс-секретаря Берлинской госбиблиотеки Барбара Хайндль.

Из фондов Берлинской библиотеки исчезли три произведения Пушкина — поэма «Братья-разбойники», историческая драма «Борис Годунов» и поэма «Кавказский пленник». Вместе с тем пропали издания футуристических книг Александры Экстер и поэта Алексея Крученых, стоимость которых оценивается в несколько сотен тысяч евро.

До этого о пропажах раритетных изданий книг российских классиков сообщали в Вильнюсском университете, Тартуском университете в Эстонии, Национальной библиотеке Латвии, Варшавском университете. Большинство пропавших книг были напечатаны на территории Российской империи в первой половине XIX века.