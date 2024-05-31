Стало известно, кого офис Зеленского поручил критиковать подчиненным FT: офис Зеленского сказал подчиненным критиковать Байдена и Си Цзиньпина

Фото: White House/Global Look Press

Джо Байден

Офис президента Украины Владимира Зеленского указал чиновникам и депутатам публично критиковать американского лидера Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает газета The Financial Times. По ее информации, это связано с отказом политиков присутствовать на конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня.

Зеленский глубоко озабочен военной ситуацией и особенно сильно мирным саммитом в июне, — заявил газете неназванный высокопоставленный украинский чиновник.

Он добавил, что последние несколько месяцев в офисе украинского лидера царит «паранойя». Зеленский не видит смысла в швейцарском форуме, если на нем не будет Байдена и Си Цзиньпина. Газета отметила, что участниками конференции станут делегации из более чем 80 стран. При этом украинские власти настояли на проведении форума с 15 по 16 июня, несмотря на предупреждения США, что Байден, возможно, не сможет принять в нем участие в это время.

Ранее один из авторов действующей Конституции Украины Дмитрий Табачник заявил, что нелегитимность Зеленского, занимающего пост главы государства после истечения срока его полномочий 20 мая, была сконструирована специально. По его словам, это позволило обрубить возможность переговоров с Россией.