Стало известно, кого коснулись новые санкции Евросоюза Под новые санкции Евросоюза попали «Вагнер-Центр», дети чиновников и военкоры

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Под новые санкции Евросоюза попали российские чиновники, журналисты, предприниматели, военные, а также петербургский «ЧВК «Вагнер-Центр», сообщается в Официальном журнале ЕС. Всего в санкционных списках ЕС 33 структуры и 104 физических лица, среди которых военкоры Семен Пегов, Евгений Поддубный, Александр Сладков, а также журналисты Михаил Леонтьев и Ольга Белова.

Кроме того, в списке — заместитель министра обороны Татьяна Шевцова, министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина. Также под санкции попали губернатор Воронежской области Александр Гусев, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Также санкции ввели против Артема Усса, предпринимателя и сына экс-губернатора Красноярского края Александра Усса. Под санкциями оказался политолог Сергей Караганов и корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Ранее собщалось, что рестрикции коснулись «Царьграда», RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook, «Катехона». Евросовет также включил в пакет механизм «борьбы с обходом санкций», который позволит принимать меры в отношении третьих стран.

Также был расширен список запрещенных к транзиту через территорию России высокотехнологичных и военных товаров. Под запрет также попал экспорт в РФ электрокомпонентов, полупроводников, оптических компонентов, навигационных приборов и ряда металлов.