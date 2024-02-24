Стало известно, кого из лидеров не будет на саммите G7 Ansa: Макрон не появится на саммите G7

Фото: Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Виртуальный саммит G7 пройдет без президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает агентство Ansa со ссылкой на Елисейский дворец. Событие состоится в субботу под председательством Италии.

Отмечается, что французский лидер в этот момент будет в Париже на сельскохозяйственной выставке, где ему предстоит утихомирить протестующих фермеров. Вместо Макрона на саммите «Большой семерки» будет глава МИД Франции Стефан Сежурне.

Ранее французские фермеры, недовольные политикой правительства, прорвались на сельскохозяйственную выставку, куда также прибыл президент страны Эммануэль Макрон. Протестующим удалось прорвать полицейский кордон и проникнуть внутрь, после чего они завязали драку с правоохранителями.

Макрон заявил, что действия бастующих фермеров «контрпродуктивны», и призвал их успокоиться, речь лидера страны транслировал местный телеканал BFMTV. Глава государства также попросил, чтобы фермеры перестали запугивать жителей республики и не мешали проведению сельскохозяйственной выставки. Он также ответил на вопрос журналиста о том, боится ли он лично общаться с фермерами, которые его освистывают. Президент Франции заявил, что подобное «его не волнует».