Стало известно, когда Залужный отправится послом в Великобританию «Телеграф»: Залужный отправится послом в Великобританию в конце мая

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Валерий Залужный

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отправится в Лондон в качестве чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании в конце мая, сообщает украинское издание «Телеграф» со ссылкой на источник в окружении генерала. По словам собеседника издания, сейчас Залужный и его семья оформляют визы. МИД Украины эту информацию не комментировал.

Сейчас Залужный и его семья оформляют визы. Они отправятся в Британию в конце месяца, — сказал собеседник издания.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 мая уволил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы и назначил его на должность посла Украины в Великобритании. Объясняя причину увольнения генерала, украинский лидер отметил: «По состоянию здоровья».

О том, что Залужный согласован на должность посла в Великобритании, сообщил 7 марта украинский МИД. Местные СМИ писали, что назначение Залужного послом Украины в Великобритании сопровождалось «беспрецедентным» нарушением дипломатических норм. Журналисты отметили, что экс-главком не имеет представления о работе посольства.

Глава регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее предположил, что Залужного отправили в Великобританию, поскольку ему опасно находиться на Украине при нынешней власти. Сегодня вероятность покушения на экс-главкома слишком высока. При этом в Британии Залужного, уверен эксперт, «перевоспитают» из американского шпиона в британского.