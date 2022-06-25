Стало известно, когда возобновится прием документов на визы в Грецию РИА Новости: прием документов на визы в Грецию может возобновиться на следующей неделе

Фото: shutterstock.com

Приём заявлений на визы в Грецию в российском визовом центре может возобновиться уже на следующей неделе, передает РИА Новости слова представителя греческой туристической компании. Он добавил, что причиной приостановки стали технические трудности. Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о приостановке работы консульств Афин в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске.

Согласно информации, это чисто техническая проблема, которая скоро будет решена в течение нескольких дней. Проводится обновление системы, скоро ее работа восстановится и возобновится приём документов, — поделился информацией собеседник агентства.

Он добавил, что спрос на визы в Грецию остаётся на достаточно высоком уровне.

О том, что россияне временно не смогут подавать документы на получение визы в Грецию, АТОР сообщила сегодня утром. В организации уточнили, что ограничение вступает в действие с 27 июня. В одной из туроператорских компаний АТОР также сообщили, что причина может заключаться в том, что сейчас проводится обновление системы визового центра.

Ранее директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Греция больше не является безопасной страной для отдыха граждан России. По его словам, в МИД РФ продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении россиян в этой стране.