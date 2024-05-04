Стало известно, когда восток Евросоюза догонит юг по уровню жизни Bloomberg: восточные страны ЕС обгонят по уровню жизни южные к 2029 году

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Три страны, расположенные на востоке Европы — Словения, Польша и Литва — к 2029 году могут обогнать или почти догнать южные страны сообщества по уровню внутреннего валового продукта на душу населения, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз Международного валютного фонда. На момент их вступления в ЕС в 2004 году разрыв по показателю оценивался почти вдвое.

Согласно прогнозам МВФ, доход на душу населения в Словении с учетом покупательной способности ($65 тысячи ВВП на душу населения) превысит аналогичный показатель в Италии уже к 2029 году. Литва также почти достигнет этого уровня, а Польша к нему приблизится.

Как отмечает Bloomberg, пока в странах Центральной и Восточной Европы наблюдается рост производства, в Италии, напротив, фиксируют его замедление. По оценкам агентства, это происходит благодаря увеличению объемов иностранных инвестиций в «новые» страны ЕС и предоставлению им доступа к европейскому рынку и фондам.

Отмечается, что обеспеченные слои населения уже пожинают плоды. Так, отток работников, стремящихся к более высоким зарплатам в других странах, начал сходить на нет. Власти стран Восточной Европы также надеются, что пропорционально более крупная экономика приведет к более весомому политическому влиянию, поскольку они лоббируют в Брюсселе такие вопросы, как увеличение расходов на оборону.

Bloomberg подчеркивает, что уровни жизни в «старых» и «новых» странах ЕС из соцблока сравняются спустя почти четыре десятилетия после распада Советского Союза. Авторы публикации отмечают, что этот процесс происходил не так быстро, как предполагалось. Так, в 1990-х годах восток Европы переживал крупный экономический спад, а в 2008 году столкнулся с долговым кризисом.

В декабре 2023 года Bloomberg сообщил, что вероятность технической рецессии растет в Великобритании из-за угрозы понижения оценок валового внутреннего продукта (ВВП). Хотя первоначальные оценки ВВП показали нулевой рост, розничные продажи с тех пор оказались слабее, чем предполагалось ранее, отмечало агентство.