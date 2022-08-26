Стало известно, когда в Северной Македонии объявят кризис РТРС: Северная Македония с 1 сентября объявит кризисное положение в энергетической сфере

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Власти Северной Македонии с 1 сентября объявят о начале кризиса в сфере энергетики по решению правительства страны, сообщает телеканал РТРС. По информации источника, жесткая нехватка тепловой энергии коснулась жителей столичного города Скопье. При этом общий кризис энергоснабжения обрушился на всю территорию страны. Телеканал уточняет, что Северная Македония пробудет в кризисном режиме в течение 30 дней после его введения.

Решение по теплообеспечению связано с недостатком тепловой энергии, возможностей использования альтернативных видов топлива и ситуацией на рынке тепловой энергии. Решение по энергоснабжению принято ввиду недостатка электричества и состояния на электроэнергетическом рынке, — приводится сообщения правительства Северной Македонии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в крупнейших европейских странах в скором времени ожидаются катаклизмы. Из-за энергетического кризиса не исключены массовые отключения света, пояснил он.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон объявил об окончании периода изобилия и беззаботности в стране, а также призвал готовиться к экономическим последствиям украинского и климатического кризисов. При этом, говоря о конфликте на Украине, французский лидер отметил, что «свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв».