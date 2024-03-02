Стало известно, когда в Литве начнут конфисковывать авто с номерами РФ Таможня Литвы начнет конфисковывать авто с российскими номерами с 11 марта

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Таможня Литвы начнет конфисковывать автомобили с российскими номерами с 11 марта, сообщается на сайте управления. Там уточнили, что до этого числа владельцы соответствующих машин должны будут либо зарегистрировать транспорт, либо покинуть территорию страны.

По данным таможни Литвы, на территории Литвы до сих пор есть люди, управляющие автомобилями, зарегистрированными в России. До 11 марта они должны либо зарегистрировать транспортные средства в Литве, либо покинуть ЕС, — говорится в сообщении.

После 11 марта на владельцев зарегистрированных в России машин распространяется статья 515 из Кодекса об административных правонарушениях. Нарушителей обяжут выплатить штраф, а также изымут автомобиль.

Ранее сообщалось, что в Литве с 1 марта вступил в силу закон о запрете посадки и высадки пассажиров поездов, которые транзитом следуют в Калининградскую область. Ограничение коснется железнодорожных станций Кяна и Кибартай. Для россиян этот маршрут считался одним из самых дешевых способов въезда в ЕС и выезда обратно в Россию. В РЖД, комментируя запрет Литвы, заявили, что он не повлияет на транзит поездов в Калининград.