Стало известно, когда в ЕС отменят упрощенный визовый режим с Россией Постпреды Евросоюза могут отменить упрощенный визовый режим с Россией 7 сентября

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Постоянные представители стран Евросоюза могут подписать соглашение о полной отмене упрощенного визового режима с Россией 7 сентября, сообщает агентство ПРАЙМ со ссылкой на официальные документы. Обсуждение данного вопроса пройдет в рамках заседания COREPER.

Решение Совета ЕС о приостановке применения соглашения об упрощении визового режима с РФ. Утверждение, — говорится в документе.

Стоит подчеркнуть, что напротив этого пункта стоит пометка «Возможно».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС достиг компромисса о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. По его словам, в Брюсселе договорились о необходимости выдавать визы «специфическим группам россиян». При этом министрам иностранных дел стран Евросоюза в ходе встречи в Праге не удалось согласовать введение общего запрета на выдачу виз гражданам России. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, он сам и многие его коллеги высказались против данной меры.

Песков ранее заявил, что идея ряда стран Евросоюза о запрете выдачи шенгенских виз россиянам — серьезное решение, направленное непосредственно против российских граждан. По его словам, если оно будет принято, РФ даст тот ответ, который будет наилучшим образом соответствовать ее интересам.