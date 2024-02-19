Стало известно, когда в ЕС легализуют использование доходов от активов РФ Фон дер Ляйен: ЕС в ближайшие дни легализует использование доходов от активов РФ

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В ближайшие дни Евросоюз разрешит перечислять для поддержки Украины процентные доходы, полученные от замороженных российских активов, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции партии ХДС, показанной телеканалом Phoenix. По ее словам, в ЕС предприняли юридические шаги для выполнения этой задачи.

Мы инициировали юридические шаги, чтобы проценты, полученные от этих депозитов, не принадлежали России. Юридическая ситуация такова, что мы можем использовать эти проценты для Украины, — подчеркнула она.

Необходимые юридические шаги будут реализованы «в ближайшие дни», отметила фон дер Ляйен.

В ЕС ранее утвердили положение, согласно которому «доходы от замороженных активов России не являются ее собственностью». По мнению специалистов, эта директива соответствует высказыванию о том, что процентный доход собственника депозита в банке ему не принадлежит.

Чиновники Евросоюза также призвали «частные площадки» перенести всю прибыль от российских активов на отдельный счет. Затем будет утвержден близкий к 100% специальный европейский налог, которым эти средства будут обложены и экспроприированы в бюджет ЕС. Полученные деньги направят для частичного финансирования программы поддержки Украины до 2027 года. Остальные источники средств для поддержки Киева пока не определены.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что продажа российских активов властями Украины приведет к негативным последствиям для Киева. По его словам, такой шаг ухудшит имидж Украины, так как речь идет об экспроприации собственности иностранного государства.