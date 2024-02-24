Стало известно, когда Украина сможет начать новое наступление NYT: Киев может надеяться наступать в лучшем случае в 2025 году

Фото: МО США

Украина в лучшем случае использует 2024 год для защиты, восстановления и попытки нового контрнаступления в 2025-м, заявили анонимно американские военные чиновники The New York Times. Они предупредили, что украинцам остается надеяться на замороженный конфликт. Как отметил профессор Джорджтаунского университета Чарльз А. Купчан, у Украины нет «предсказуемого пути к победе на поле боя».

Если Россия сможет придерживаться выбранного курса, я не думаю, что Украина сможет, — сказал он.

Купчан, экс-чиновник администрации одного из президентов США Барака Обамы, считает необходимым искать пути для переговоров. Некоторые высокопоставленные представители администрации действующего главы Штатов Джо Байдена говорят, что пытались подтолкнуть Украину к этому, но Байден стоит на своей позиции: «Ничего об Украине без Украины». Купчан считает, что перед президентом Украины Владимиром Зеленским стоит серьезный выбор: сохранить суверенную украинскую территорию или создать экономически жизнеспособное государство с демократическим будущим и возможным членством в НАТО.

Ранее украинский лидер заявил о подготовке ВСУ к новому контрнаступлению, целью которого, по его словам, будет развитие успеха украинских военных в Черном море. Таким образом, он исключил только оборонительную стратегию ВСУ. Говоря об обстановке в Черном море, он «пообещал россиянам сюрпризы», однако не стал раскрывать, что имеет в виду.