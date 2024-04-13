Стало известно, когда Украина потерпит поражение Генерал Бэрронс: Украина может потерпеть поражение уже в 2024 году

Фото: МО Украины

Киев может проиграть в конфликте с Москвой уже в 2024 году, считает экс-глава Стратегического командования ВС Великобритании, генерал в отставке Ричард Бэрронс. По его словам, которые приводит BBC, в случае крупного наступления ВС РФ украинская армия не сможет остановить их продвижение вглубь страны. Сама же Украина в этом году «может прийти к пониманию того, что она не победит» в конфликте.

Россия бьется на передовой, используя преимущество пять к одному в артиллерии, боеприпасах и избытке людей, подкрепленных использованием нового оружия, — подчеркнул Бэрронс.

Аналогичное мнение приводится и в других зарубежных СМИ. Например, газета Le Figaro пишет, что ситуация на передовой складывается в пользу российской армии, в связи с этим вероятность поражения Киева снова обсуждается на Западе. Издание отмечает, что после неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины в 2023 году военные вынуждены отступать на оборонительные позиции, тогда как ВС РФ оказывает постоянное давление, стремясь прорвать линии противника.

Ранее командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль заявил, что в зоне боевых действий украинские силы уступают в численности российским примерно в 7–10 раз. В опубликованной депутатом Алексеем Гончаренко записи он также отметил, что в среднем одна украинская бригада может оборонять около 5 км фронта вместо положенных 15 км.