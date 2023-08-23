Стало известно, когда Украина получит новые пусковые установки от Литвы Науседа: Литва передаст Украине установки NASAMS в сентябре

Фото: МО Финляндии

NASAMS 2 на шасси грузовика Sisu E13TP

Литва передаст Украине пусковые установки зенитно-ракетного комплекса NASAMS уже в сентябре, написал президент страны Гитанас Науседа в своем аккаунте в Twitter (X). Он также отметил, что Рига намерена поддерживать Киев до окончания конфликта.

Сегодня в Киеве я рассказал моему дорогому другу президенту, (Владимиру Зеленскому. — NEWS.ru) что Литва будет поддерживать Украину до победы. Литва поставит в Украину ракеты-носители NASAMS в следующем месяце, — сообщил Науседа.

Науседа ранее прибыл в Киев. Его визит в страну состоялся по случаю Дня независимости Украины, который будет праздноваться 24 августа.

NASAMS представляет собой передвижной ракетно-зенитный комплекс. Он способен сбивать как самолеты, так и баллистические ракеты и беспилотники, летящие на малых и средних высотах.

Ранее агентство «Укринформ» сообщило, что Болгария планирует передать Киеву бронетехнику советского образца в октябре текущего года. По словам министра обороны страны Тодора Тагарева, поставки должен ратифицировать парламент. Речь идет о передаче около ста единиц техники.

Тагарев также добавил, что Болгария выступает за присоединении Украины к НАТО. По его словам, соответствующий процесс должен идти в ускоренном темпе.