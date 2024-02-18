Стало известно, когда Украина и США могут подписать договор о безопасности Украина хочет подписать договор о гарантиях безопасности с США до саммита НАТО

Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Ольга Стефанишина

Киев и Вашингтон могут подписать соглашение о гарантиях безопасности до июльского саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она выразила уверенность в том, что договор точно будет подписан, передает агентство «Укринформ».

С тактической точки зрения переговоры проведены, стратегически принята декларация. Это решение может быть принято раньше (саммита НАТО в Вильнюсе в июле. — NEWS.ru), — говорится в сообщении.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина хочет верить, что подписание соглашений о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности с Великобританией, Германией и Францией подтолкнет Вашингтон к выделению помощи Киеву. Он также указал, что в настоящее время американские политические силы решают внутренние вопросы «и очень хочется, чтобы они нашли на них ответ».

16 февраля Макрон и Зеленский подписали соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами. Зеленский также сообщил, что Украина подписала с Германией соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и о долгосрочной поддержке.