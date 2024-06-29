Стало известно, когда Украина и Польша подпишут соглашение о безопасности РИА Новости: Польша и Украина подпишут соглашение о безопасности до саммита НАТО

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Власти Польши и Украины заключат соглашение о безопасности в течение нескольких дней, пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник. По его данным, документ важно подписать до начала саммита НАТО, который будет проходить в США с 9 по 11 июля.

На будущей неделе в Варшаву прибудет президент Украины, и если ничего не случится, то во время этого визита состоится подписание двустороннего соглашения о безопасности, — сообщает агентство.

По словам источника, сжатые сроки для заключения договора обусловлены тем, что Варшава хочет послать сигнал странам НАТО о расширении помощи Киеву. Он добавил, что именно Польша является одним из активных сторонников увеличения военной поддержки Украины.

Ранее РИА Новости со ссылкой на Минфин Украине сообщило, что финансовая помощь Киеву достигла минимальных объемов с начала проведения СВО. На данный момент поддержка Запада в общий значениях составляет €1,9 млрд, когда как до этого украинская сторона получала по €2,9 млрд каждый месяц.

До этого стало известно, что совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил выделение нового транша Украине. Согласно обнародованной информации, размер финансовой помощи составит $2,2 млрд.