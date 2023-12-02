Стало известно, когда Украина будет готова к переговорам о вступлении в ЕС Le Monde: Украина может быть готова к переговорам о вступлении в ЕС в декабре

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Украина может быть готова к переговорам о вступлении в Евросоюз в середине декабря, заявила Le Monde заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова. По ее словам, ЕК хочет ускорить процедуру одобрения начала этих переговоров, Киев может выполнить все требования к этому сроку. В то же время она отметила, что в стране все еще есть проблемы с коррупцией и защитой меньшинств.

Я только что вернулась из Киева, и, судя по тому, что я увидела, еще многое предстоит сделать в плане борьбы с коррупцией и защиты меньшинств. Однако Украина полна решимости и будет готова к середине декабря, — сказал Юрова.

Ранее The Economist сообщил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан и лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс, который 1 декабря одержал победу на парламентских выборах, могут нарушить планы Украины по вступлению в Евросоюз, а также воспрепятствовать финансированию этой страны.

По информации издания, в рамках саммита ЕС, запланированного на 14–15 декабря, Киев должен был получить материальную помощь и перспективу вступления в Евросоюз, однако ввиду позиции двух политиков эти вопросы стали «шаткими».

До этого глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт считает вопрос вступления Украины в ЕС недостаточно проработанным, так как ответственные лица не предоставили какие-либо экспертные заключения о возможных последствиях принятия Киева в сообщество.