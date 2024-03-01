Стало известно, когда РФ и Украина обсудят возвращение тел погибших в Ил-76 Омбудсмен Лубинец: контакты по возвращению тел пленных из Ил-76 пройдут 1 марта

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Обстановка на месте крушения самолета Ил-76 в Белгородской области

Контакты между российской и украинской стороной касательно возвращения тел пленных бойцов ВСУ, погибших при крушении Ил-76, состоятся 1 марта, сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире украинского телемарафона. Он также уточнил, что ознакомился с заявлениями РФ, которая уже выразила готовность передать тела. Украина, отметил он, также готова забрать их.

Сегодня будет соответствующее общение. Опять-таки я не скажу, что это будет общение напрямую. Я скажу, что общение через соответствующие каналы коммуникации сегодня состоится <...>. Мы готовы их (тела погибших пленных. — NEWS.ru) забрать, — заявил Лубинец.

Ранее о готовности России передать тела погибших солдат ВСУ сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, для этого есть все необходимое, в том числе ДНК для идентификации личностей жертв трагедии.

Военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области 24 января. В Министерстве обороны РФ уточнили, что на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В ведомстве также сообщали, что воздушный борт был сбит из ЗРК Patriot американского производства.