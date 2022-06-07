Стало известно, когда пройдет референдум по статусу Запорожья Замглавы администрации Запорожской области посчитал референдум нецелесообразным до освобождения региона Россией

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Проведение референдума о присоединении Запорожской области к России возможно, однако до освобождения столицы региона это делать нецелесообразно, заявил первый заместитель, член главного совета военно-гражданской администрации региона Артем Шарлай, Он отметил, что Запорожье является русским регионом, передает РИА Новости.

То, что Запорожская область — русский регион, в этом нет никаких сомнений. Референдум обсуждается на уровне концепции, как и когда проводить, потому что у нас пока освобождено примерно 70% области, но при этом половина населения проживает в самом городе Запорожье. Я считаю, что имеет смысл пока подождать, и когда будет освобожден город Запорожье со всеми жителями, полностью вся область, то тогда уже провести во всей области референдум, — сказал Шарлай.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее заявил, что на территории региона проведут референдум о вхождении в состав России. Он отметил, что после плебисцита пройдут выборы в органы законодательной власти.

Стремоусов добавил, что предыдущая администрация «бросила» Херсонскую область, которая осталась без руководства.