Стало известно, когда предстанет пред судом обвиняемый в покушении на Фицо AFP: подозреваемый в покушении на Фицо предстанет пред судом 18 мая

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Слушание по делу о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо назначено на 18 мая, сообщает агентство AFP. Как отмечается, прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого.

Премьер был ранен в городе Гандлова после заседания правительства 15 мая. В покушении подозревают 71-летнего писателя Юрая Цинтулу. Известно, что он является оппозиционером и сторонником либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Как утверждается, он открыто выражал свою ненависть к политикам с левыми взглядами в социальных сетях, а в последний год и лично к Фицо.

Глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток рассказал, что стрелявший выступал также против отказа от поставок оружия Киеву. По словам министра, стрелок действовал один и участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками.

Преподаватель медфака Госуниверситета просвещения, хирург Александр Умнов в беседе с NEWS.ru предположил, что у врачей есть шансы «вытащить с того света» Фицо, если не было серьезных повреждений печени, почек, поджелудочной, селезенки и желудочно-кишечного тракта. Специалист уточнил, что в такой ситуации масштаб разрушения внутренних органов пулей будет меньше.