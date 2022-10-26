Стало известно, когда подведут итоги расследования терактов на СП NYT: итоги расследования терактов на СП подведут при наличии неоспоримых доказательств

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Расследующие теракты на «Северных потоках» Дания, ФРГ и Швеция не будут разглашать их результаты, пока не получат неоспоримые доказательства, считает командующий датскими ВМС Дании Йенс Кристофферсен. По его мнению, которое приводит New York Times, обнародование предварительных или разрозненных результатов расследований «может привести к реакциям, который на данный момент не будут конструктивными».

Когда у них будут результаты, они должны быть основаны на весьма железобетонных фактах, а не только на предположениях, — заявил Кристофферсен.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что деятельность российских дипломатических ведомств по расследованию дела о провокациях на «Северных потоках» натыкается на «стену нежелания» сотрудничества со стороны ФРГ, Швеции и Дании. По его словам, истина в деле о ЧП на газопроводах «наверняка удивит многих в европейских странах», если ее установят и обнародуют.

До этого министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства не допускать Россию к расследованию произошедшей диверсии на газопроводах. Посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил, что Копенгаген пообещал предоставить российской стороне информацию о ходе расследования утечек. Однако дипломат добавил, что обращения о подключении представителей российской стороны и ПАО «Газпром» к расследованию диверсии остались без удовлетворения со стороны датских властей.