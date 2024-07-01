Стало известно, когда на Украине могут объявить дефолт The Economist: власти Украины могут объявить дефолт уже в августе

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Украину уже в августе этого года может ждать дефолт, пишет издание The Economist. Отмечается, что у властей страны есть только месяц, чтобы попытаться договориться с инвесторами о реструктуризации задолженности.

По данным авторов материала, украинская экономика испытывает «тяжелый урон» из-за боевых действий, ее ВВП сократился на четверть с начала 2022 года. По состоянию на июнь долг страны достиг 94% ВВП, при этом ситуация в экономике становится лишь хуже из-за плачевного состояния инфраструктуры. Поддержка Запада не способствует улучшению положения, так как в основном она носит военный характер, тогда как Киеву остро необходима наличность, сказано в статье.

Авторы напоминают, что 1 августа истекает срок приостановки выплат по долгу Украины. Наиболее вероятно, что Киеву либо удастся договориться о продлении отсрочки до 2027 года, либо придется объявить дефолт, но выплата процентов со стороны украинских властей не последует в любом случае. В случае дефолта станет ясно, что частные инвесторы не доверяют обязательствам западных партнеров Украины, что серьезно затруднит восстановление страны в будущем, сказано в материале.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Украина не смогла договориться с кредиторами о реструктуризации $20 млрд долга. Кредиторы не получали от Киева платежей с 2022 года, когда было достигнуто соглашение о моратории на два года. Срок моратория истекает 1 августа.