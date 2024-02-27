Стало известно, когда может пройти суд по делу Ассанжа WikiLeaks: решение суда по делу об экстрадиции Ассанжа ожидается в марте

Фото: Tolga Akmen/London News Pictures via ZUMA

Джулиан Ассанж

Вердикт по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который пытается оспорить в британских судах решение об экстрадиции в США, будет вынесено в марте, сообщается в Twitter (Х) организации. Точные даты оглашения решения суда не названы.

Предстоящие даты: март: решение по последней апелляции Джулиана Ассанжа в Великобритании, — говорится в сообщении.

Ассанж с 2012 года находился в посольстве Эквадора в Лондоне, скрываясь от преследования Швеции, где его обвиняют в изнасиловании. В апреле 2019 года Эквадор лишил Ассанжа права на политическое убежище, после чего он был арестован британской полицией и с тех пор находится в лондонской тюрьме. В США Ассанжу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации.

В апреле 2022 года Вестминстерский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США. Журналист неоднократно подавал апелляции на это решение, однако они были отклонены.

Высокий суд Лондона начал слушания, в рамках которых определит, будет ли у Ассанжа возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США. Сам Ассанж плохо себя чувствует и передал через адвоката, что не будет присутствовать на процессе.