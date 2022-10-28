Стало известно, когда Лондон запретит импорт российского сжиженного газа МИД Британии: импорт российского газа будет запрещен с Нового года

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Великобритании введет запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2023 года, говорится в сообщении МИД Соединенного Королевства, размещенным в Twitter. Ранее британские власти сообщили, что к концу года перестанут импортировать топливо из РФ.

С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского сжиженного природного газа и поддерживает страны по всему миру в деле снижения их собственной зависимости [от российского газа], — говорится в сообщении.

Отмечается, по состоянию на 2021 год почти половина газа, попадающего на рынок Великобритании, добывалась на британском шельфе Северного моря. Наиболее крупным экспортером газа в страну является Норвегия. При этом порядка 17% импорта занимают поставки СПГ, большую часть которых осуществляют Катар, США и РФ.

Издание Global Times отмечает, что страны Евросоюза готовятся к суровой зиме: на фоне российско-украинского конфликта и взрывов на «Северных потоках» энергетический кризис будет только усугубляться. При этом США стремятся еще больше ослабить европейскую экономику, манипулируя ценами на энергоносители, считают эксперты.