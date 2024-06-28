Стало известно, когда Кошта вступит в должность главы Евросовета Кошта заявил, что начнет работу на посту главы Евросовета 1 декабря

Фото: LUIGI MISTRULLI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Антониу Кошта

Избранный глава Европейского совета, бывший португальский премьер-министр Антониу Кошта сообщил, что приступит к исполнению своих обязанностей с 1 декабря этого года. Он подчеркнул в социальной сети X, что намеревается сосредоточиться на реализации стратегической повестки ЕС.

В качестве председателя Европейского совета с 1 декабря я буду в полной мере работать над достижением единства 27 государств-членов, сконцентрируюсь на реализации стратегической повестки, которую лидеры Евросоюза утвердили сегодня, и которая должна стать руководством для ЕС на ближайшие пять лет, — уточнил он.

Ранее лидеры Евросоюза одобрили кандидатуру экс-премьера Португалии на должность главы Евросовета. Газета Politico со ссылкой на источники написала, что они также положительно восприняли кандидатуру премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам.

До этого предыдущий глава Евросовета Шарль Мишель известил, что лидеры 27 стран Евросоюза на неформальном ужине не смогли прийти к соглашению о назначении главой Еврокомиссии фон дер Ляйен. Он констатировал, что вопрос о назначении глав ЕК, ЕС и внешнеполитической службы Евросоюза будет решен до конца июня.